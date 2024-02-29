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Детский отдых в 2024 году подорожал на треть

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Детский отдых в 2024 году подорожал на треть

В текущем году стоимость пакета детского отдыха выросла на 10-30 процентов, пишет “Парламентская газета” со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии.

За три недели отдыха в краснодарских лагерях просят в среднем от 60 до 75 тысяч рублей, в некоторых лагерях цены приближаются к 100 тысячам.«”Детский туризм сегодня скукоживается сам по себе. Дело в том, что правительство фактически не видит такой формат, как детский туризм. В итоге сворачиваются все меры поддержки этого направления”, – заявила изданию зампред думского комитета по туризму Наталья Костенко.

Радио Sputnik сообщало, что на организацию детского летного отдыха в Подмосковье власти намерены потратить более миллиарда рублей.25 февраля, 16:33

Взято отсюда.

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