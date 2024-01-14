Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Казани

Девочка умерла во время тихого часа в одном из детских садов Казани, сообщает управление образования города.«

"Двенадцатого января девочка второй день пришла в детский сад, а до этого находилась на больничном в связи с болезнью. Днем в учреждении она вела себя как обычно: не жаловалась на плохое самочувствие, а воспитателями и персоналом дошкольного учреждения не было замечено странностей в поведении или самочувствии ребенка", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В управлении отметили, что до обеда в детскому саду проводился плановый медицинский осмотр детей, который не выявил нарушений здоровья у девочки. Однако после тихого часа воспитатель не смог разбудить ребенка, о чем сразу же оповестила заведующую.

В учреждение была немедленно вызвана скорая помощь. Отмечается, что медики приехали быстро и после осмотра констатировали смерть ребенка.

Сейчас проводится работа по выявлению причины смерти, ожидается заключение специалистов.

Радио Sputnik сообщало, что в Подмосковье в пожаре погибли два ребенка.

Взято отсюда.