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Девушка разоблачила неверного жениха после выходок на мальчишнике перед свадьбой

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Девушка разоблачила неверного жениха после выходок на мальчишнике перед свадьбой

Девушка разоблачила в TikTok мужчину, который флиртовал с ней на мальчишнике накануне собственной свадьбы. Об этом пишет издание Daily Star.

Автор видео утверждает, что была на вечеринке в Лас-Вегасе, где некий мужчина устроил мальчишник. Узнав о его выходках, она и ее знакомая подошли к нему и попытались урезонить, однако тот начал заигрывать с ними. Когда они спросили его, разве это не он женится, неверный жених ответил: «Ну, предположительно».

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С помощью видео девушка рассчитывала найти невесту мужчины, устроившего мальчишник, и предупредить ее. Она подробно описала, где была вечеринка и как выглядели ее участники. Кроме того, ей известен аккаунт жениха в соцсети, и она обещает сообщить все его возможной невесте в частном сообщении.

Ранее сообщалось о женихе, который раскрыл измену невесты прямо на свадьбе. Во время произнесения клятв он показал гостям фотографии, на которых невеста занимается сексом с его лучшим другом.

Взято
отсюда

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