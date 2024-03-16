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Девушку, плеснувшую зеленку в избирательную урну в Борисоглебске, задержали

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Девушку, плеснувшую зеленку в избирательную урну в Борисоглебске, задержали

Полицейский автомобиль. Архивное фото

Правоохранители задержали 19-летнюю девушку, которая вылила зеленку в урну для голосования на избирательном участке в городе Борисоглебск Воронежской области, сообщил журналистам представитель ГУМВД по региону.

Ранее сообщалось, что на избирательном участке №0428 в городе Борисоглебск Воронежской области женщина вылила в урну для избирательных бюллетеней “жидкость зеленого цвета”. Голосование с использованием этой урны было прекращено. «”На избирательном участке в Борисоглебске полицейскими была задержана 19-летняя местная жительница, которая, находясь на избирательном участке, облила красящим веществом урну для бюллетеней. Девушка доставлена в территориальный отдел полиции для разбирательства”, – сообщил представитель ГУМВД.

В пятницу в Борисоглебске на избирательных участках 0409 и 0430 две женщины вылили зеленку в урны для бюллетеней. В результате голосование с использованием этих урн было прекращено. Местных жительниц 58 и 66 лет задержали и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. Следствием в отношении них возбуждены уголовные дела по статье “воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий”.

город Горняк
Взято отсюда
Источник

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