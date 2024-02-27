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Дибров об интиме с незнакомкой в самолете: «Я что, не мужчина?»

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Шоумен Дмитрий Дибров признался, что у него был интим с незнакомкой в самолете

Дибров об интиме с незнакомкой в самолете: «Я что, не мужчина?»

Телеведущий Дмитрий Дибров признался в шоу «Это нормально?», что у него был интим с незнакомкой в самолете. По словам артиста, инициатива исходила от женщины.

«Я что, не мужчина? История звучит так. Я летел в Новосибирск. Было уже темно. Я, ей-Богу, никого не трогал. Она подходит и дальше начинается…», — рассказал продюсер, удивив свою соведущую Ольгу Бузову.

Шоумен также не скрывает, что в 1990-е посещал клубы свингеров. По мнению Диброва, главным плюсом таких открытых отношений было отсутствие вранья, и этому стоило бы поучиться многим семьям.

Три брака телеведущего завершились разводом: с первой женой Эльвирой он прожил три года, у экс-супругов есть общий сын Денис, от журналистки Ольги Дибровой, родившей дочь Ладу, музыкант ушел после семи лет отношений, а с актрисой Александрой Шевченко расстался через десять месяцев.

В 2007 году шоумен познакомился с Полиной Наградовой (в девичестве. — «Газета.Ru»), девушка тогда принимала участие в конкурсе красоты, которое судил артист. Она рассказывала, что их роман развивался стремительно, и в 2009 году 19-летняя модель стала женой 49-летнего шоумена. У пары трое общих детей: 14-летний Александр, 10-летний Федор и 8-летний Илья.

Ранее Дмитрий Дибров высказался о браке Инстасамки.

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