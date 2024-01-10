Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Диетолог объяснила, почему не стоит злоупотреблять холодцом

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Диетолог объяснила, почему не стоит злоупотреблять холодцом

Холодец представляет опасность для здоровья из-за большого количества насыщенных жиров, считает главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.«”Избыточное потребление насыщенных жиров и пищевой соли повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и суставов. Поэтому даже здоровому человеку не стоит слишком часто употреблять продукты с высоким содержанием насыщенных жиров”, – рассказала Стародубова в интервью телеканалу “Москва 24”.

По мнению диетолога, даже здоровым людям следует есть не более 100 граммов холодца по праздникам.

В эфире радио Sputnik диетолог рассказала о вредных ингредиентах плавленого сыра.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Синоптики предупредили москвичей о “температурных качелях”

11.01.2024

 Новости

В автокатастрофе в Башкирии разбился самый сильный подросток РФ

11.01.2024

 Новости

Диетолог объяснила, почему не стоит злоупотреблять холодцом

11.01.2024

 Новости

Экономист: импорт яиц не приведет к снижению цен на продукт

11.01.2024

 Новости

Путин выбрал тобольский снегоболотоход “Хищник” для поездки по Анадырю

11.01.2024

 Новости

Источник: в Видном нашли останки, которые могут принадлежать рэперу Sir-J

11.01.2024

 Новости

Ищем кайфоменеджера. Эксперт высказалась о необычных вакансиях

11.01.2024

 Новости

Суд не принял миллиардный иск к Ивлеевой

11.01.2024

 Новости

Поезд насмерть сбил трех человек у станции “Рижская” в Москве

11.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix