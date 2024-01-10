Диетолог объяснила, почему не стоит злоупотреблять холодцом

Холодец представляет опасность для здоровья из-за большого количества насыщенных жиров, считает главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.«”Избыточное потребление насыщенных жиров и пищевой соли повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и суставов. Поэтому даже здоровому человеку не стоит слишком часто употреблять продукты с высоким содержанием насыщенных жиров”, – рассказала Стародубова в интервью телеканалу “Москва 24”.

По мнению диетолога, даже здоровым людям следует есть не более 100 граммов холодца по праздникам.

В эфире радио Sputnik диетолог рассказала о вредных ингредиентах плавленого сыра.

Взято отсюда.