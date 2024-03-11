Диетолог рассказал, какие блины бывают самыми полезными

Самые полезные блины – с икрой или лососем, рассказала диетолог, врач-терапевт цифровой клиники ВСК Алина Красикова.

По ее словам, кислоты омега-3, содержащиеся в этих продуктах, положительно воздействуют на сердечно-сосудистую систему и общее состояние организма. На втором месте расположились блины с фруктами и ягодами, так как в их составе много витаминов, на третьем месте – блины с творогом, богатом белком и кальцием, и с зеленью, содержащей витамины и минералы.

Специалист посоветовала использовать такие натуральные подсластители, как мед и не переедать, учитывая количество углеводов. За раз рекомендуется съедать не более одного-двух средних блинов, рассказала диетолог в интервью изданию “Вести Подмосковья”.

Радио Sputnik также сообщало, что в Москве стартовал фестиваль “Московская Масленица”.

Взято отсюда.