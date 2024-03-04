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Диетолог рассказал о напитке, более полезном многих модных альтернатив

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Диетолог рассказал о напитке, более полезном многих модных альтернатив

Традиционный компот намного полезнее свежевыжатого апельсинового сока, рассказала врач-диетолог и генетик Наталья Артемьева.«”У компота нет такого раздражающего действия на желудочно-кишечный тракт, как, например, у апельсинового сока. И гликемическая нагрузка от компота ниже практически вдвое. То есть, уровень сахара в крови будет повышаться не так резко, как после употребления фреша, ведь сама концентрация ягод в компоте меньше”, – отметила специалист в интервью интернет-изданию “Подмосковье сегодня”.

В эфире радио Sputnik врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова объяснила, что отечность может быть связана с неправильным питанием.

Взято отсюда.

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