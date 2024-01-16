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Диетолог рассказала, какие продукты нужно употреблять перед тренировками различных типов

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Daily Mail: перед пробежкой стоит употреблять углеводистую пищу

Диетолог рассказала, какие продукты нужно употреблять перед тренировками различных типов

Американский диетолог Лесли Бончи рассказала, что перед пробежкой стоит употреблять углеводистую пищу, перед силовой тренировкой — белок, а перед высокоинтенсивными упражнениями лучше вообще ничего не есть. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалист по питанию объяснила, что упражнения на полный желудок могут вызвать некоторые неприятные ощущениям, такие как рефлюкс, икота и тошнота. Однако совсем не употреблять пищу перед тренировкой нецелесообразно — это может привести к быстрому истощению запасов энергии, необходимой для выполнения упражнений. Перед кардиотренировками, такими как бег, эксперт советует есть небольшие закуски, богатые углеводами. К ним относятся батончики мюсли и сухие хлопья для завтрака. Также незадолго до тренировки можно съесть банан.

Для более эффективного выполнения силовых упражнений требуется другой компонент — белок. Не стоит употреблять слишком большую порцию пищи — восьми унций (чуть более 200 граммов) йогурта будет достаточно для стимуляции мышечного роста.

Пловцам Бончи советует употреблять как белки, так и углеводы за один прием пищи. Подходящим вариантом будет приготовление небольшого сэндвича с двумя яйцами и небольшим количеством сыра. Перед высокоинтенсивными интервальными тренировками (ВИИТ — тренировочный протокол, предполагающий чередование коротких периодов интенсивных или взрывных анаэробных упражнений с короткими периодами восстановления), напротив, лучше ничего не есть. Это поможет избежать чувства тяжести и тошноты во время выполнения упражнений.

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