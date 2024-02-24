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Дипломат рассказал о расследовании уголовных дел против украинских военных

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Дипломат рассказал о расследовании уголовных дел против украинских военных

Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото

В России завершено расследование более 240 уголовных дел в отношении почти 400 украинских военнослужащих за преступления в отношении гражданского населения, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

В Русском доме в Анкаре в субботу открылся вечер “10 лет непрекращающейся трагедии”, приуроченный к десятилетию госпереворота на Украине и второй годовщине начала специальной военной операции на Украине. Гостям был показан документальный фильм “Майдан – дорога к войне”, после показа состоялась открытая дискуссия с Мирошником.

“На данный момент Следственным комитетом Российской Федерации уже завершено расследование более 240 уголовных дел в отношении почти 400 украинских военнослужащих, совершивших военные преступления в отношении гражданского населения, из них по 136 уголовным делам судами вынесены обвинительные приговоры в отношении 173 лиц. В числе завершенных дел 4 связаны с причинением ранений и смерти несовершеннолетним”, – заявил Мирошник.

По его словам, суд ДНР вынес 10 приговоров украинским военным, получившим тюремные сроки от 17 лет до пожизненного заключения за убийство мирных граждан и жестокое обращение с военнопленными.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью “защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима”. Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России “не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно”. По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

новости Алтайский
Взято отсюда
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