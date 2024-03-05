Директор СВР Нарышкин раскрыл одну из договоренностей с главой ЦРУ Бернсом

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что со своей стороны придерживается договоренности с главой ЦРУ Уильямом Бернсом не допускать утечек о вопросах, обсуждаемых ими лично.«”Мы при нашей первой такой очень важной встрече договорились все-таки держать это в тайне. Это была наша взаимная договоренность <…> Я этой договоренности придерживаюсь”, – сказал Нарышкин в эксклюзивном интервью для “Соловьев.Live”, кадры были показаны в эфире телеканала “Россия 1”.

В январе в интервью РИА Новости Нарышкин высоко оценил пользу от контактов по линии внешних разведок России и США. По словам Нарышкина, это может предотвратить опасные события в условиях, когда обстановка в мире может характеризоваться неуправляемостью.

Радио Sputnik сообщало, что, по словам Нарышкина, США формируют разведсеть у границ России для ведения подрывной работы.

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