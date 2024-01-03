Дискотека под песню Сердючки в Псковской области обернулась скандалом

Дом культуры в Псковской области приостановил проведения дискотек после того, как на одной из них прозвучала песня Верки Сердючки (псевдоним украинского певца Андрея Данилко), пишет РИА Новости со ссылкой на ДК.

Видео с дискотеки в Доме культуры города Порхов появилось с социальной сети “ВКонтакте” первого января. На кадрах участники вечеринки танцевали под песню “Ще не вмерла Украина” в исполнении Сердючки.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, многие пользователи соцсети назвали композицию оскорбительной для участников спецоперации.

Директор ДК заявила, что диджей поставил песню без злого умысла, но “будет наказан”.«

"Дом культуры работает по графику. Все мероприятия, репетиции проходят. Временно отменены дискотеки", – говорится в ответе Дома культуры на запрос агентства.

Радио Sputnik сообщало, что в Крыму аниматоров аквапарка уволили за танец под песню Сердючки.

Взято отсюда.