Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Дискотека под песню Сердючки в Псковской области обернулась скандалом

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Дискотека под песню Сердючки в Псковской области обернулась скандалом

Дом культуры в Псковской области приостановил проведения дискотек после того, как на одной из них прозвучала песня Верки Сердючки (псевдоним украинского певца Андрея Данилко), пишет РИА Новости со ссылкой на ДК.

Видео с дискотеки в Доме культуры города Порхов появилось с социальной сети “ВКонтакте” первого января. На кадрах участники вечеринки танцевали под песню “Ще не вмерла Украина” в исполнении Сердючки.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, многие пользователи соцсети назвали композицию оскорбительной для участников спецоперации.

Директор ДК заявила, что диджей поставил песню без злого умысла, но “будет наказан”.«

"Дом культуры работает по графику. Все мероприятия, репетиции проходят. Временно отменены дискотеки", – говорится в ответе Дома культуры на запрос агентства.

Радио Sputnik сообщало, что в Крыму аниматоров аквапарка уволили за танец под песню Сердючки.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Минобороны рассказало, сколько военной техники возвращают с СВО на ремонт

04.01.2024

 Новости

Скончался актер из “Глухаря” и “Склифосовского” Черняев

04.01.2024

 Новости

Власти Белгорода решили эвакуировать порядка 600 человек, сообщил Гладков

04.01.2024

 Новости

В селе под Воронежем более ста домов повреждены из-за схода боеприпаса

04.01.2024

 Новости

Дискотека под песню Сердючки в Псковской области обернулась скандалом

04.01.2024

 Новости

В Москве отремонтировали более 120 домов, где жили выдающиеся военные

04.01.2024

 Происшествия

Число погибших при серии землетрясений в японской Исикаве выросло до 30

04.01.2024

 Происшествия

Боеприпас сошел с военного самолета и упал на село в Воронежской области

04.01.2024

 Происшествия

Мальчики пинали лежащую девочку-сироту, а их мать стояла рядом и снимала на видео

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix