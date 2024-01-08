Версию украинского следа при поджоге двери в квартире ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова исключать нельзя, заявил РИА Новости первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

В понедельник вечером стало известно, что в Санкт-Петербурге неизвестные подожгли дверь в квартиру ведущего радио Sputnik, одного из авторов программы “Изолента” Трофима Татаренкова.

Комментируя происшествие, парламентарий отметил, что украинские спецслужбы продолжают использовать свою агентуру.«

"К сожалению, это (украинский след, – ред.) может быть. Украинские спецслужбы очень активно используют свою агентуру и "спящую", и полных агентов для совершения терактов и мелких гадостей, пакостей. Я думаю, что такие вещи немедленно должны пресекаться, и самое главное – должен быть очень высокий уровень наказания", – сказал Джабаров информагентству.

Сенатор подчеркнул, что любой факт работы на спецслужбы киевского режима необходимо расценивать как тяжкое преступление.«

"Если мы будем отделываться мелкими наказаниями – год, два, три – будут подонки, которые пойдут на такие дела. Поэтому я думаю, что должно быть ужесточено наказание", – высказал мнение сенатор.

Радио Sputnik ранее опубликовало видео, снятое попавшими под обстрел ВСУ журналистами RT.

Взято отсюда.