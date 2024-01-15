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Джулия Фокс появилась на публике в свадебном платье с вырезом в районе трусов

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Джулия Фокс появилась на публике в свадебном платье с вырезом в районе трусов

Американская модель и актриса Джулия Фокс появилась на публике в откровенном свадебном наряде с вырезом в районе трусов. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

33-летняя манекенщица посетила аукцион Sotheby’s под названием «Видения Америки» в Нью-Йорке. Для мероприятия она выбрала белое макси-платье фасона «рыбий хвост», которое обнажало часть ее туловища и бедер. В том числе на кадрах папарацци видно черные стринги знаменитости.

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Кроме того, бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста надела фату с оборками, прикрывавшую ее грудь, и кружевные перчатки, а также взяла с собой миниатюрную сумку в тон наряду.

В декабре 2023 года Фокс также вышла на прогулку в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Она была замечена в черно-песочных джинсах с низкой посадкой и с ремнем на голой груди вместо бюстгальтера.

Взято
отсюда

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