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“Для нас честь прорвать блокаду”. Студент из США обратился к Лаврову

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"Для нас честь прорвать блокаду". Студент из США обратился к Лаврову

Вице-председатель американской делегации на Всемирном фестивале молодежи – студент Кристофер Халали – рассказал главе МИД РФ Сергею Лаврову, что молодые американцы хотят сотрудничать с Россией.«

"Для нас честь быть здесь, в России, для нас честь прорвать блокаду и санкции США против России", – цитирует студента РИА Новости.

Он добавил, что, как молодой человек из Соединенных Штатов, хочет не враждовать с Россией, а выступает за кооперацию между странами.«”Мы хотим сказать, что, как молодые люди, мы хотим дружить, работать вместе и строить мир, где мы не будем гегемонами, но будем равными друг другу и будем уважать друг друга. Вот чего мы хотим”, – заявил гость из США.

Фестиваль проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

Ранее радио Sputnik рассказало, что представители Китая исполнили “Катюшу” на Всемирном фестивале молодежи.

Взято отсюда.

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