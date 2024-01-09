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Доктор Мясников дал совет для правильного начала рабочих будней после праздников

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Доктор Мясников дал совет для правильного начала рабочих будней после праздников

Врач и ведущий программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» Александр Мясников дал россиянам совет для правильного начала рабочих будней после новогодних праздников. В беседе с «Лентой.ру» доктор рекомендовал не приступать к активной работе в первый день после окончания отдыха.

«Сначала нужно настроиться, выкинуть из головы отдых. Всегда трудно после путешествий, экскурсий в суету городов и потоки машин возвращаться, просто некуда деться», — высказался специалист.

Доктор отметил, что после продолжительного отдыха нельзя сразу погружаться в активную работу. Мясников вспомнил, как в больнице в США, сотрудником которой он был, даже после кратковременного отпуска врачей не допускали к активной работе в первый день. «Это как высокотренированный спортсмен не может отдохнуть и потом на том же на пике работать. Ты первый день на подхвате, тебя особо не нагружают, понимая, что тебе нужен день, чтобы врубиться», — пояснил медик.

Специалист подчеркнул, что после праздников главное — преодолеть себя. «Это как гимнастикой заниматься, ты утром встаешь, тебе страшно не хочется заниматься, ты себя преодолеваешь, потом втягиваешься», — заключил он.

Ранее Мясников назвал три разрушающие здоровье привычки. «Первая привычка, которая разрушает здоровье, — сидеть на попе ровно. Вторая — подвергаться унынию, и третья — относиться к вещам избыточно серьезно», — объяснил доктор. Медик также назвал фатализм необходимым для здоровья условием.

Взято
отсюда

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