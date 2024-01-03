Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Доктор военных наук объяснил запрет на публикацию видео с работой систем ПВО

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Доктор военных наук Сивков: видео с работой систем ПВО помогает противнику

Доктор военных наук объяснил запрет на публикацию видео с работой систем ПВО

Опубликованные видео с работой российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) только помогают противнику, заявил доктор военных наук Константин Сивков. Его цитирует РИА Новости.

«В первую очередь, противник видит, какой результат получился у его удара», — сказал он, добавив, что в задачи противника входит разведка до, во время и после нанесения ракетного удара.

«Когда такие съемки ведутся, это означает, что мы помогаем противнику выявить результаты удара. А дальше противник уже принимает решение, то ли повторный удар наносить, то ли по другому месту», — объяснил он запрет на съемку работы ПВО.

По словам эксперта, подобные видео также позволяют противнику установить расположение комплексов ПВО.

Ранее сотрудники правоохранительных органов вычислили всех россиян, снимавших видео о последствиях удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Феодосии. Предполагается, что авторам видео может грозить уголовная ответственность, так как с точки зрения военных действий подобные ролики являются свидетельством объективного контроля за результатами удара.

Взято
отсюда

новости сегодня самые , новости россии сегодня свежие

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Мир

“Они наносят избирательные удары”. Захарова об обстрелах Белгорода

03.01.2024

 Мир

“Это же абсурд”. Захарова прокомментировала “выпады” МИД Чехии в СБ ООН

03.01.2024

 Мир

У них во всем теперь Украина виновата. Захарова о новой позиции Запада

03.01.2024

 Мир

Минобороны РФ: силы ПВО сбили 12 ракет над Белгородской областью

03.01.2024

 Мир

“Мы им поперек горла”. Захарова высказалась о “пяти шагах” Кулебы

03.01.2024

 Мир

Прошлый год это показал. В Киеве высказались о “победе над Путиным”

03.01.2024

 Мир

Зеленский подсчитал число ракет, выпущенных по Украине за пять дней

03.01.2024

 Мир

В Польше призвали передать Украине ракеты для “ответа” РФ

03.01.2024

 Мир

“Выполните свою задачу”. Бербок осадили после слов о Путине

03.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix