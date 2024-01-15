Доля возвращенных на доработку дел СК не превышает трех процентов

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото

Доля возвращенных на доработку прокурором и судом дел, которые расследовались следователями Следственного комитета России, не превышает 3%, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. «”Несмотря на возросший объем работы, в результате принимаемых нами мер удается обеспечить качественное и оперативное расследование: так, доля возвращенных на доработку прокурором и судом дел не превышает 3%”, – сказал он.

Кроме того, по его словам, увеличилось на 4%количество уголовных дел, расследованных в срок до двух месяцев. “Их более 70 тысяч, то есть основной массив наших дел”, – отметил глава СК РФ.

Бастрыкин также напомнил, что в этом году на основании доказательств Следственного комитета были осуждены бывший министр по координации деятельности “Открытого правительства” Михаил Абызов, экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, бывший замдиректора ФСИН России Валерий Максименко, а также экс-глава департамента Минкультуры Борис Мазо и лидер организованного преступного сообщества Аслан Гагиев.

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