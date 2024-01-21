Число погибших при обстреле Донецка из РСЗО увеличилось до 25, ранены 20 человекСюжетНаселение России:

Донецк подвергся одному из самых мощных обстрелов с начала специальной военной операции (СВО). Под артиллерийскую атаку попал рынок в районе Текстильщики.

На момент написания материала жертвами атаки стали 25 мирных жителей, еще 20 человек пострадали. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин уточнил, что удар был нанесен из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров с кураховского и красногоровского направлений.

В Министерстве иностранных дел России добавили, что всего было совершено шесть артналетов. Обстрел велся из подконтрольной Украине Авдеевки с применением поставляемого Западом оружия. Военкор Александр Сладков пишет, что по Донецку били 35 минут с перерывами.

Обстрел Донецка стал одним из самых крупных за два года

Пушилин раскрыл данные о пострадавших после удара по рынку. Как минимум 20 человек сейчас получают медицинскую помощь. Среди них — двое детей, они находятся в состоянии средней тяжести. У многих из пострадавших зафиксированы проникающие ранения в области жизненно важных органов, у некоторых — травматическая ампутация конечностей.

Пушилин отметил, что рынок Донецка подвергся обстрелу именно в выходной день, когда там обычно бывает много местных. На это же обратил внимание губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который выразил свои соболезнования жителям Донецка.

Обстрел Донецка может стать одним из самых крупных с начала проведения специальной военной операции (СВО). Последняя атака с таким большим числом жертв произошла 14 марта 2022 года, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по центру города ракету «Точка-У». Жертвами той атаки стал 21 человек, еще 37 мирных жителей пострадали.

В атаке на Донецк увидели сигнал для Запада

Лидер партии ЛДПР и кандидат в президенты России Леонид Слуцкий отреагировал на обстрел Донецка. Политик заявил о том, что лишение жизни мирных жителей ДНР — это попытка Украины продемонстрировать Западу сопротивление России. Парламентарий также принес соболезнования родным и близким пострадавших.

Опасаясь сокращения притока денег от своих западных господ, укронацисты пытаются через террористические акты продемонстрировать хоть какую-то способность сопротивления нашей армии. Подлые маневры не останутся без ответа. Каждый причастный будет найден

На атаку отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала обстрел Донецка «варварским террористическим актом против мирного населения России».

«Безудержное стремление Запада нанести России “стратегическое поражение” руками украинских марионеток, которых он готов бездумно и безгранично поддерживать, подталкивает киевский режим к все более безрассудным шагам», — отметила российский дипломат.

Кроме того, Захарова сообщила, что Следственный комитет России начал расследование обстрела Донецка. Также эта атака станет одной из тем заседания Совбеза ООН 22 января, на котором будет присутствовать глава российского МИД Сергей Лавров.

Взято

отсюда

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