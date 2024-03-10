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Дрон воздушным тараном спас семерых российских солдат от атаки украинского БПЛА

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Дрон воздушным тараном спас семерых российских солдат от атаки БПЛА ВСУ

Дрон воздушным тараном спас семерых российских солдат от атаки украинского БПЛА

Дрон Вооруженных сил (ВС) России воздушным тараном спас семерых российских солдат от атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Кадры отбитой атаки разместил Telegram-канал RT.

Уточняется, что случай произошел на южно-донецком направлении. Когда российские военные соединения Балтийского флота засекли беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), то отправили навстречу ему свой дрон с тепловизором.

«Когда украинский беспилотник завис над позициями наших бойцов, чтобы скинуть взрывчатку, его протаранила “птичка” ВС РФ», — отмечается в публикации.

Взято
отсюда

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