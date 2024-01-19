“Другой мир какой-то”. Российский блогер рассказал о поездке на север Ямала

Блогер Алексей Столяров рассказал о поездке на север Ямала на одном из самых крупных вездеходов “Русак”.«”Это другой мир какой-то, как будто все замерло. У мужиков (владельцев вездехода – ред.) классная профессия – там, где не проезжает ни одна машина, отвозят запчасти для снегоходов, продукты. Тут нет дороги, нет ничего”, – цитирует путешественника ИА “Север-Пресс”.

Чтобы попасть на край Севера, блогер долетел из Москвы до Салехарда, а оттуда вертолетом до Мыса Каменный. Позднее он добрался в Новый Порт, посетил памятное сооружение “Мерзлотник”, а также побывал в чумах кочевников в тундре и встретил северное сияние.

Радио Sputnik также сообщало, что на Ямале набирают популярность мототуры на Полярный Урал.

Взято отсюда.