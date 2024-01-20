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Два британских минных тральщика столкнулись на базе в Бахрейне

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Mirror: два минных тральщика ВМС Британии столкнулись на базе в Бахрейне

Два британских минных тральщика столкнулись на базе в Бахрейне

Два минных тральщика Военно-морских сил Великобритании столкнулись на базе в Бахрейне, об этом сообщило издание Mirror.

«Корабль британских ВМС Chiddingfold стоимостью в миллионы фунтов стерлингов на заднем ходу врезался в британский военный корабль Bangor в ходе унизительной аварии в Бахрейне», — отмечается в материале.

Оба судна входили в британскую флотскую группу в Персидском заливе и Индийском океане в рамках операции Kipion. Они получили повреждения обшивки, уточнил источник издания. При этом представитель британских ВМС не говорил о повреждениях, однако отметил, что экипаж не пострадал.

В связи с происшествием началось расследование на высшем уровне. Специалистам предстоит выяснить, каким образом дорогим кораблям удалось столкнуться, ликвидация последствий сложившейся ситуации могут обойтись в значительную сумму.

Ранее двое военнослужащих Военно-морского флота (ВМС) США без вести пропали в море у берегов Сомали. Об этом сообщили в американском Центральном командовании (CENTCOM).

Взято
отсюда

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