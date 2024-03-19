реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Два человека пропали без вести во время пожара под Калининградом

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Два человека пропали без вести во время пожара под Калининградом

Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото

Один человек погиб, два члена экипажа пропали без вести во время пожара на траулере “Капитан Лобанов” под Калининградом, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. «”Один человек погиб точно в результате пожара на судне “Капитан Лобанов”, двое пропали без вести по моей информации”, – сообщил источник.

Ранее пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков сообщил, что один человек погиб из за пожара, который возник на борту траулера “Капитан Лобанов”, еще четыре человека госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. Во вторник вечером он сообщил журналистам, что “всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, только жизнь одного из моряков вызывает опасения у медиков”.

Также Лысков сообщил, что власти Калининградской области окажут помощь семьям моряков. Семье погибшего члена экипажа один миллион рублей, семьям пострадавших – 500 тысяч рублей.

новости горняк
Взято отсюда
Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Путин: в России остается много «дури и несправедливости»

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций заявил, что…

Британский аналитик Меркурис предрек коллапс обороны Украины под Харьковом

Оборона украинской армии в Харьковской области скоро потерпит коллапс из-за натиска…

Путин: cреди властей РФ нужно обновление не столько кадров,…

Властям Российской Федерации необходимо обновлять свои подходы к работе и стараться…

Гладков: пострадавших после отражения атаки на Белгород нет

«Настоящий Гладков»‘ class=”item-image” > Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp