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Два дрона-камикадзе ВСУ атаковали белгородское село

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Два дрона-камикадзе ВСУ атаковали белгородское село

Осколки снаряда. Архивное фото

Два украинских дрона-камикадзе атаковали село Долгое Валуйского округа, один из них упал на легковой автомобиль, люди успели выбежать и не пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

“Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. В результате первого взрыва произошло возгорание автомобиля, водитель и пассажиры успели выбежать и не пострадали”, – написал Гладков.

Он уточнил, что второй дрон упал на улице и взорвался, обошлось без последствий.

Село Долгое находится примерно в 4 километрах от украинской границы. Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины.

новости Алтайский
Взято отсюда
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