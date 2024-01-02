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Две базы США подверглись обстрелам на северо-востоке Сирии

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Две базы США подверглись обстрелам на северо-востоке Сирии

Две американские базы, дислоцированные на северо-востоке Сирии, подверглись обстрелам со стороны движения «Исламское сопротивление Ирака». Об этом сообщает панарабский телеканал Al-Mayadeen.

«Американские войска, дислоцированные на базе Эш-Шаддади в Сирии, подверглись обстрелу», — передает корреспондент телеканала.

Согласно информации телеканала, атакована одна база Соединенных Штатов в районе Румейлан в провинции Эль-Хасеке и одна — в районе Румейлан.

Накануне сирийская радиостанция Sham FM со ссылкой на «Силы исламского сопротивления в Ираке» сообщила, что иракские вооруженные группировки атаковали базу США в районе газового месторождения «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

Ранее сирийские системы ПВО отразили израильскую ракетную атаку в небе над Дамаском.

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