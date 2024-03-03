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Движение по Крымскому мосту возобновили

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Движение автотранспорта на Крымском мосту возобновленоСюжетМинобороны:

Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение автомобильного транспорта на Крымском мосту возобновлено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Проезд по мосту был запрещен с 03:40 по московскому времени. До этого в районе Феодосии были слышны взрывы.

Позднее выяснилось, что полуостров оказался под атакой беспилотников Вооруженных сил Украины. Минобороны заявило, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 38 дронов самолетного типа.

Взято
отсюда

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