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Двое брянских учеников остаются в больнице после стрельбы в гимназии

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Двое брянских учеников остаются в больнице после стрельбы в гимназии

Сотрудница больницы. Архивное фото

Два ученика гимназии №5 Брянска, пострадавшие в инциденте со стрельбой в декабре, продолжают лечиться в московской клинике, им назначены дополнительные операции, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина.

Седьмого декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, стреляла в одноклассников, а потом покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них – стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. «”Продолжаем следить за состоянием здоровья двух ребят после трагедии в гимназии №5 города Брянска. После Нового года мальчишек планово госпитализировали в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ г. Москва) для проведения дополнительных операций”, – написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

По словам Мухиной, ребята лежат в одной палате вместе с мамами, которые поддерживают своих сыновей и отмечают “чуткое профессиональное отношение со стороны врачей РДКБ и психологической службы”. Как она сообщила, лечение детей продолжает находиться на контроле уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой и губернатора Брянской области Александра Богомаза. «”Настроение у ребят оптимистичное, курс – только на выздоровление!.. Остаюсь на постоянной связи с родителями и пострадавшими детьми”, – добавила Мухина.

Изначально по делу были арестованы директор частного охранного предприятия, сотрудница, в тот день работавшая на посту охраны гимназии, и отец девочки, которому вменили небрежное хранение огнестрельного оружия и доведение несовершеннолетнего до самоубийства – по версии следствия, он систематически унижал свою дочь. Заместитель директора гимназии была отправлена под домашний арест. Однако Брянский облсуд, рассматривая жалобы фигурантов, всем им смягчил меру пресечения.

новости Локтевский
Взято отсюда
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