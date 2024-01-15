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Двое россиян изрезали ножом соседа после драки собак во дворе

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В Москве двое мужчин избили и изрезали соседа из-за драки собак во дворе

Двое россиян изрезали ножом соседа после драки собак во дворе

в Москве двое мужчин жестоко избили и изрезали ножом 27-летнего соседа из-за драки их собак во дворе. Об этом сообщает «МК».

Все произошло около многоэтажного дома на улице Красный Казанец. 27-летний местный житель вышел на прогулку с собакой, предварительно надев на нее намордник, и встретил 58-летнего соседа, выгуливающего двух чихуахуа. В какой-то момент питомцы мужчин сцепились, а между их хозяевами произошел словесный конфликт.

Зайдя домой, владелец чихуахуа позвал на помощь мужа сестры и отправился разбираться с оппонентом. Вдвоем мужчины напали на потерпевшего — несколько раз они пырнули его ножом в живот, а затем ударили по голове рукояткой, избили ногами и попытались выдавить глаза. Потерпевшего экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии, а нападавших задержали. В отношении последних составлен протокол по статье о мелком хулиганстве. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мигранты устроили массовую драку с поножовщиной в Петербурге.

Взято
отсюда

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