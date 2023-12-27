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Двухлетнего ребенка избили в российском детском саду

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Под Воронежем двухлетнего мальчика избили в детсаду

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Двухлетнего ребенка избили в российском детском саду

Жительница Воронежской области заявила, что ее сына избили в детском саду, который он посещает. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

Двухлетний мальчик посещал учреждение в Новоусманском районе области. По словам матери, 18 декабря ребенок вернулся из группы с синяками и ссадинами на лице и теле.

«Воспитатель не может никакого внятного ответа дать», — рассказала мать ребенка.

По словам женщины, после случившегося педагог уволилась из детского сада. Мать пострадавшего мальчика обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Ранее в Уфе воспитателя частного детсада уличили в жестоком обращении с ребенком с ДЦП.

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