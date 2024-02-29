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Двух москвичей, требовавших от детей извинений на коленях, ждет суд

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Двух москвичей, требовавших от детей извинений на коленях, ждет суд

Руки в наручниках. Архивное фото

Двое мужчин, которые во дворе дома на севере Москвы требовали от детей встать на колени и извиниться, предстанут перед судом, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.

В ноябре 2023 года сообщалось, что Тимирязевский суд Москвы арестовал мужчин. «”Завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством) и частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) <…> Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу”, – говорится в сообщении.

По данным следствия, 19 ноября 2023 года во дворе жилого дома по Базовской улице в Москве двое мужчин подошли “к группе несовершеннолетних, которых заставили встать на колени и извиниться за свои игры”. Отмечается, что один из мужчин мужчин держал палку, которой несколько раз ударил одного из мальчиков. Подчеркивается, что на допросе мужчины полностью признали вину.

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Взято отсюда
Источник

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