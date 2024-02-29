Двух москвичей, требовавших от детей извинений на коленях, ждет суд

Руки в наручниках. Архивное фото

Двое мужчин, которые во дворе дома на севере Москвы требовали от детей встать на колени и извиниться, предстанут перед судом, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.

В ноябре 2023 года сообщалось, что Тимирязевский суд Москвы арестовал мужчин. «”Завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством) и частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) <…> Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу”, – говорится в сообщении.

По данным следствия, 19 ноября 2023 года во дворе жилого дома по Базовской улице в Москве двое мужчин подошли “к группе несовершеннолетних, которых заставили встать на колени и извиниться за свои игры”. Отмечается, что один из мужчин мужчин держал палку, которой несколько раз ударил одного из мальчиков. Подчеркивается, что на допросе мужчины полностью признали вину.

новости горняк

Взято отсюда

Источник