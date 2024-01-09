Двух полковников ФСБ обвинили во взятке на ₽20 млн от настоятеля храма в Москве

Военное следствие предъявило обвинение двум полковникам ФСБ России Евгению Лобанову и Денису Карманову в получении взятки в размере почти 20 миллионов рублей от настоятеля католического храма на Малой Лубянке в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно материалам уголовного дела, арестованные офицеры полностью признали вину, однако настаивают, что их действия следует квалифицировать как мошенничество.

По версии следствия, с марта по октябрь 2023 года Карманов и Лобанов получили деньги от настоятеля храма Святого Людовика, пообещав ему принятие решения в его пользу в арбитражном суде. Часть денег была обнаружена у обвиняемых в ходе обыска в их домах. Полковники ФСБ арестованы до середины марта 2024 года.

Защита обвиняемых настаивает, что офицеры не имели никакой возможности повлиять на суды, поэтому их действия стоит квалифицировать как мошенничество.

Ранее троих офицеров управления «М» ФСБ России обвинили в покушении на получение взяток на сумму более чем пять миллиардов рублей, им избрана мера пресечения. Двое фигурантов, Алексей Царев и Алексей Манышкин находятся под домашним арестом. Третий, Александр Ушаков, заключен под стражу.

Взято

отсюда

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