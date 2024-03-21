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Двухмиллионный посетитель форума “Россия” стал участником экскурсии на ГЭС

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Двухмиллионный посетитель форума "Россия" стал участником экскурсии на ГЭС

Марат Сабитов из Казани с супругой Марией во время посещения Саяно-Шушенской ГЭС

Двухмиллионный посетитель международной выставки-форума “Россия” Марат Сабитов воспользовался подаренным ему сертификатом и посетил экскурсию по территории Саяно-Шушенской ГЭС, рассказали в пресс-службе электростанции.

В декабре прошлого года проживающий в Казани Сабитов вместе с супругой Марией приехал на проходящий на ВДНХ в Москве форум. Мужчина стал двухмиллионным посетителем выставки “Россия”.

Министерство энергетики и энергокомпания “Русгидро” подарили паре сертификат на посещение Саяно-Шушенской ГЭС. Для Сабитовых это стало символичным, поскольку Марат работает в сфере энергетики.

В четверг Марат и Мария воспользовались подарком и стали участниками экскурсии по территории крупнейшей электростанции России. «”Пара прогулялась по гребню плотины, зашла в машинный зал и музей, сделала на смотровой площадке памятные фотографии. Сопровождавший Марата и Марию гид рассказал об истории строительства станции, ее значении для энергетики страны, технических характеристиках и особенностях”, – рассказали в пресс-службе.

Накануне радио Sputnik сообщило, что на выставке-форуме “Россия” побывал девятимиллионный посетитель.

Взято отсюда.

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