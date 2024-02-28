Двум жителям Волгоградской области вынесли приговор за незаконную рыбалку

Молодь осетровых в бассейне для рыб . Архивное фото

Суд приговорил двух жителей Волгоградской области к 5,5 годам и 5 годам и 1 месяцу лишения свободы за незаконную рыбалку на Волге, их уловом стали, в том числе, два краснокнижных осетра, сообщает в среду объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По информации суда, в ноябре 2022 года двое мужчин установили сети на Волге недалеко от Волжской ГЭС. В результате незаконной рыбалки они поймали двух осетров, 15 рыбцов и другие виды рыб. Отмечается, что этим они нанесли ущерб государству в 550 тысяч рублей.

В среду Волжский городской суд признал их виновными в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов и незаконной добыче рыбы, занесенной в Красную книгу РФ.

“По совокупности преступлений Олегу А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев, Андрею Г. – 5 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима”, — говорится в сообщении суда.

Горняк22

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