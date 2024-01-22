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Единая навигация появилась на всех автовокзалах Москвы

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Единая навигация появилась на всех автовокзалах Москвы

Более 350 указателей в общей стилистике разместили на всех пяти современных автовокзалах Москвы с 2021 года, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что, например, более 60 элементов навигации и информационных табло появились на вокзале Красногвардейском.«

"Мы открыли современный автовокзал Красногвардейский. Чтобы пассажирам стало проще добираться до него и ориентироваться на территории, мы сделали обновленную навигацию в общей стилистике Московского транспорта в метро и на самом вокзале. Продолжаем делать поездки комфортнее по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина", – приводятся слова Ликсутова в Telegram-канале Дептранса.

В здании автовокзала сделали понятную схему этажей, обозначили их определенным цветом и применили фирменный шрифт. Кроме того, зал ожидания, комнату матери и ребенка, кафе и камеры хранения багажа обозначили специальными пиктограммами, добавляет “Москва 24”.

Заммэра также рассказал, что обновили 340 указателей в метро. На них добавили обозначение нового автовокзала, а чтобы найти дорогу от метрополитена к вокзалу стало еще проще, установили временную уличную навигацию, добавил Ликсутов.

Ранее радио Sputnik рассказало о новых автозаконах и правилах в 2024 году.

Взято отсюда.

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