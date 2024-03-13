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Экипаж атомного ледокола “Ямал” стал свидетелем гало над Карским морем

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Экипаж атомного ледокола "Ямал" стал свидетелем гало над Карским морем

“Атомфлот” опубликовал снимок с редким явлением гало в Карском море, сделанный экипажем атомного ледокола “Ямала”, говорится на сайте предприятия.

Снимок был сделан накануне, 12 марта, когда отмечался День запрета на уныние.«”В акватории Севморпути в самом разгаре зимне-весенняя навигация. Участникам судоходства печалиться некогда. Улыбнитесь гало, которое заметили над Карским морем”, – говорится в сообщении.

Гало чаще всего возникает в морозную погоду. Оно образуется из-за кристаллов льда, взвешенных в атмосфере, уточняет портал “Ямал-Медиа”.

В начале года радио Sputnik также сообщало о явлении гало в Московской области.

Взято отсюда.

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