реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Экоактивисты устроили пожар и блэкаут нескольких районов Берлина из-за завода Tesla

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Экоактивисты устроили пожар и блэкаут нескольких районов Берлина из-за завода Tesla

Экологические активисты подожгли под Берлином подстанцию, парализовав работу завода Tesla в Грюнхайде, против расширения которого они и протестуют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Отмечается, что рано утром на подстанции рядом с предприятием раздался хлопок и начался пожар. Завод, на котором трудятся около 12,5 тыс. человек, остался без света, все работы на нем пришлось остановить. На место прибыли пожарные, полицейские и сотрудники компании-поставщика электроэнергии. Рядом с подстанцией стояла палатка с надписью «Здесь закопаны боевые средства».

Сейчас местность рядом с подстанцией исследуют саперы. Только после этого другие специалисты смогут начать работу и потушить пожар. Ущерб оценивается в несколько миллионов евро.

До этого стало известно, что В России в феврале 2024 года продажи новых легковых автомобилей выросли на 85,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в последний месяц зимы было продано 104 тыс. машин.

Лидером рынка в феврале стала марка Lada, продажи которой увеличились на 33% и составили 28,7 тыс. машин.

Ранее сообщалось, что новая Tesla Roadster разгоняется до 100 км/ч меньше чем за секунду.

Что думаешь? Комментарии

горняк22 телеграм

6 марта в Алтайском крае потеплеет до +5 градусов, но подует ветер

Весна. Март. Погода Фото: pexels.com Накануне длинных мартовских выходных в…

Узнать больше

“Добиться мира на Украине”. Сийярто раскрыл цель встречи Орбана и Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует обсудить с претендентом на пост…

Узнать больше

“Надеюсь, месяцы”. Балицкий о сроках освобождения Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил надежду на полное освобождение…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp