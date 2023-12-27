Эколог Баташев и политик Тищенко подали документы в ЦИК как самовыдвиженцы

Блогер-эколог Анатолий Баташев и политик Александра Тищенко подали документы в Центризбирком РФ в качестве самовыдвиженцев на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, Баташев во вторник объявил в Telegram-канале, что его выдвинули кандидатом в президенты России.

Кроме того, СМИ писали, что инициативная группа избирателей проголосовала за выдвижение Тищенко.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

В среду вечером радио Sputnik сообщило, что глава общественной организации “Армия Защитников Отечества” Иван Отраковский также подал в ЦИК документы для участия в выборах главы государства.

Взято отсюда.