Эколог: природа не знает, что делать с нанопластиком

В природе нет способа, позволяющего разложить пластик и сделать его безвредным, заявил эколог Илья Рыбальченко.

Так он прокомментировал сообщение о том, что американские ученые обнаружили в бутилированной воде опасную концентрацию нанопластика.

Нанопластик – продукт распада пластика, отметил ученый в интервью телеканалу “360”.«”Да, они (частицы, – ред.) мельчайшие, они на молекулярном уровне, но с ними ничего сделать нельзя, природа не знает, что с ними делать… Его (нанопластик, – ред.) нельзя отфильтровать. Он пройдет через любой фильтр. Он бесполезен, но при этом он встраивается в пищевые цепочки и нарушает их”, – объяснил Рыбальченко.

По словам эколога, нанопластик вызывает онкологические заболевания, а также болезни, связанные с нарушением кроветворной системы, органов дыхания и пищеварения.

Справиться с проблемой помог бы переход на биоразлагаемые пластмассы, но цена полиэтилена в разы ниже, поэтому бизнес не спешит отказываться от него, заявил специалист.

Радио Sputnik писало, что сибирские ученые предложили утилизировать пластик с помощью взрыва.Прямой эфирРаздельный сбор отходов: как это помогает природе?2 января, 09:33

Взято отсюда.