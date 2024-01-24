Экологи на Ямале объяснили, зачем белые куропатки сутками сидят в сугробах

На севере белые куропатки часами сидят в сугробах, чтобы укрыться от морозов, рассказали в департаменте природных ресурсов и экологии ЯНАО.«

"Белые куропатки отлично приспособлены к холодному климату Севера. Их лапы имеют оперение, ноздри защищены маленькими перышками, которые помогают согревать вдыхаемый воздух. А сильные морозы они пережидают в сугробах, пытаясь как можно меньше двигаться, там они могут просидеть до суток", – отметили специалисты.

В своем распорядке дня птицы отводят четыре часа на пропитание и два часа на отдых на снежном покрывале. Порядка 18 часов они сидят в сугробах.

На Ямале проживает около 2,4 миллиона белых куропаток, добавляет ИА “Север-Пресс”.

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Взято отсюда.