реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Экологи на Ямале объяснили, зачем белые куропатки сутками сидят в сугробах

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Экологи на Ямале объяснили, зачем белые куропатки сутками сидят в сугробах

На севере белые куропатки часами сидят в сугробах, чтобы укрыться от морозов, рассказали в департаменте природных ресурсов и экологии ЯНАО.«

"Белые куропатки отлично приспособлены к холодному климату Севера. Их лапы имеют оперение, ноздри защищены маленькими перышками, которые помогают согревать вдыхаемый воздух. А сильные морозы они пережидают в сугробах, пытаясь как можно меньше двигаться, там они могут просидеть до суток", – отметили специалисты.

В своем распорядке дня птицы отводят четыре часа на пропитание и два часа на отдых на снежном покрывале. Порядка 18 часов они сидят в сугробах.

На Ямале проживает около 2,4 миллиона белых куропаток, добавляет ИА “Север-Пресс”.

Радио Sputnik также сообщало, что в ноябрьском супермаркете возникли споры из-за пернатых “покупателей”.Живая природа с Эдгардом ЗапашнымКазнить нельзя помиловать. Как в России решают судьбу бездомных животных?Вчера, 14:04

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Сколько опасных и благоприятных дней будет в феврале 2024 года

24.01.2024

 Новости Алтай

“Вам чек нужен?”: почему в магазинах перестают выдавать “бумагу” на кассах

24.01.2024

 Новости Алтай

Пострадала, но не пала: как Белоярская крепость пережила огненную трагедию. Фото

24.01.2024

 Новости Алтай

У крупнейшей добывающей компании Алтайского края сменился директор

24.01.2024

 Новости Алтай

Ученый Алтайского ГАУ стал медовым сомелье

24.01.2024

 Новости Алтай

Сколько госслужащих в Алтайском крае отметят День чиновника

24.01.2024

 Новости Алтай

Интерес прокуроров и крен в малоэтажку. Строитель – об алтайском рынке жилья

24.01.2024

 Новости Алтай

В Следкоме назвали недопустимым комментировать дело главы “Горэлектротранса”

24.01.2024

 Новости Алтай

В Бийске сегодня обсудят строительство первых в городе высоток

24.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске