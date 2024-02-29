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Экологи потребовали прекратить незаконную переработку отходов в Подмосковье

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Экологи потребовали прекратить незаконную переработку отходов в Подмосковье

В деревне Никифорово Московской области экологи обнаружили незаконную переработку строительных отходов, сообщает Минэкологии Подмосковья.«

"На огороженном земельном участке размещены строительные отходы – лом асфальтобетона в кусковой форме, бой кирпича и железобетона, а также грунты. Есть признаки переработки отходов, тогда как в реестре легальных площадок эта территория отсутствует", – заявил глава ведомства Тихон Фирсов.

От владельцы земельного участка экологи потребовали не допускать незаконного обращения с отходами, добавляет РИАМО.

Радио Sputnik также сообщало, что в отдаленных районах Ямала появятся “научные партизаны”.

Взято отсюда.

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