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Экономист: импорт яиц не приведет к снижению цен на продукт

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Экономист: импорт яиц не приведет к снижению цен на продукт

Импорт яиц не приведет к снижению цен на данный продукт, считает директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор, доктор экономических наук Галина Сорокина.

Квота на беспошлинный ввоз яиц в Россию с 1 января 2024 года составляет порядка 2–3 процентов от общего годового потребления яиц в стране и призвана притормозить рост цен на данный продукт, отметила эксперт в интервью РИАМО.

По ее словам, большинство специалистов изначально декларировали именно эту цель введения квоты, а не снижение цен на яйца.

Эксперт также подчеркнула, что без собственной селекционной работы в России может сократиться производство не только яиц, но и куриного мяса.«

"Мало того, в случае отсутствия системной работы по поддержке отечественных фермеров, в том числе по развитию собственной селекционной работы и генетических исследований, мы можем столкнуться с сокращением производства как яиц, так и куриного мяса, что опять повлечет ускорение локальной инфляции", – сказала экономист изданию.

Радио Sputnik также сообщало, что в ДНР выявили признаки картельного сговора при проверке цен на яйца.Прямой эфирНаболевший вопрос: что будет с ценой на яйца?15:33

Взято отсюда.

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