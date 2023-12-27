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Экономист подсчитала, насколько подорожал новогодний стол

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Экономист подсчитала, насколько подорожал новогодний стол

Динамику изменения стоимости приготовления традиционных блюд на новогоднем столе по сравнению с прошлым годом проанализировала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

В классический набор праздничных блюд, перечисленных экспертом в интервью интернет-издание “Подмосковье сегодня”, Лебединская включила салаты оливье, сельдь под шубой, крабовой салат, тарталетки с красной икрой, запеченный цыпленок, картофель и шампанское.

По ее расчетам, оливье за год подорожал на 40 рублей за четыре порции и теперь стоит 520 рублей.

Блюдо, известное как сельдь под шубой, в среднем по России подорожало на девять рублей.«

"А вот чтобы приготовить ароматную запеченную курицу, с каждого килограмма придется потратить больше на 52 рубля, или 29,1 процента: вместо 179 рублей за один килограмм придется отдать 231 рубль. Также существенно подорожали яйца, которые используются для приготовления многих блюд: с 79 до 112 рублей за десяток", – подсчитала экономист.

Радио Sputnik также сообщало, что “индекс оливье” в Москве за год вырос почти на треть.

Взято отсюда.

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