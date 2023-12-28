Экономист прокомментировал решение ЦБ об улучшении условий пользования СБП

Увеличение лимитов по бесплатным переводам коснется каждого россиянина, считает экономист Алексей Родин.

Ранее в ЦБ сообщили, что улучшают условия пользования системой быстрых платежей (СБП). С 1 апреля 2024 года комиссия по ряду операций в рамках СБП будет отменена, с мая лимит по бесплатным переводам между своими счетами вырастет до 30 миллионов рублей.

По словам Родина,нововведение коснется каждого россиянина.«

"Обычные люди, когда видят сумму в 30 миллионов, сразу начинают в штыки воспринимать, думая, что это что-то для богатеев. Но это коснется совершенно всех граждан, потому что часто даже одни и те же суммы мы переводим с одной своей карты на другую по несколько раз. И это замечательно, что теперь можно не платить комиссию", – рассказал эксперт в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Сейчас человек может переводить на свои счета без комиссии не больше 100 тысяч в месяц, поэтому это очень хорошая новость, уточнил собеседник.«”Это удобно, это хорошо и классно. Немного несправедливо, что за свои же деньги нужно платить комиссии. Эта новость приятная. Отличный подарок на Новый год”, – резюмировал Родин.

Радио Sputnik сообщало, что российские банки запустили оплату по QR-коду через СБП за границей.

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