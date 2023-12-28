Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Экономист прокомментировал решение ЦБ об улучшении условий пользования СБП

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Экономист прокомментировал решение ЦБ об улучшении условий пользования СБП

Увеличение лимитов по бесплатным переводам коснется каждого россиянина, считает экономист Алексей Родин.

Ранее в ЦБ сообщили, что улучшают условия пользования системой быстрых платежей (СБП). С 1 апреля 2024 года комиссия по ряду операций в рамках СБП будет отменена, с мая лимит по бесплатным переводам между своими счетами вырастет до 30 миллионов рублей.

По словам Родина,нововведение коснется каждого россиянина.«

"Обычные люди, когда видят сумму в 30 миллионов, сразу начинают в штыки воспринимать, думая, что это что-то для богатеев. Но это коснется совершенно всех граждан, потому что часто даже одни и те же суммы мы переводим с одной своей карты на другую по несколько раз. И это замечательно, что теперь можно не платить комиссию", – рассказал эксперт в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Сейчас человек может переводить на свои счета без комиссии не больше 100 тысяч в месяц, поэтому это очень хорошая новость, уточнил собеседник.«”Это удобно, это хорошо и классно. Немного несправедливо, что за свои же деньги нужно платить комиссии. Эта новость приятная. Отличный подарок на Новый год”, – резюмировал Родин.

Радио Sputnik сообщало, что российские банки запустили оплату по QR-коду через СБП за границей.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Проклятие високосного года: почему в 2024 лучше не играть свадьбу

29.12.2023

 Новости Алтай

Ким Чен Ын приказал армии КНДР ускорить подготовку к войне

29.12.2023

 Новости Алтай

Воткнули нож в спину: российские курицы стали хуже нести яйца — данные Росстата

29.12.2023

 Новости

Последние дни уходящего года в Москве будут теплыми, сообщают СМИ

29.12.2023

 Новости

В Подмосковье не будет салютов в новогоднюю ночь, сообщил Воробьев

29.12.2023

 Новости

В правительстве Подмосковья назвали главный принцип работы с людьми

29.12.2023

 Новости

Губернатор Воробьев рассказал, что делает привлекательным Подмосковье

29.12.2023

 Новости

На Ямале авиакомпания исполнила мечту 11-летнего мальчика

29.12.2023

 Новости

Экономист прокомментировал решение ЦБ об улучшении условий пользования СБП

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix