Экономисты спрогнозировали курс рубля после выборов президента РФ

Экономисты не ожидают резких скачков курса рубля после выборов президента РФ, пишут “Известия”.

Отмечается, что по итогам января – февраля профицит внешней торговли России уменьшился на 0,7 миллиарда долларов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 17 миллиардов долларов.«”Это способствует сохранению относительной устойчивости российской валюты. Курс рубля в первом полугодии будет колебаться в диапазоне 91–93 рубля за доллар”, – считает экономист Николай Переславский.

В свою очередь экономист Андрей Лобода высказал мнение, что актуальным диапазоном для доллара до конца года останется “коридор” в 90–100 рублей.

В начале марта радио Sputnik писало, как в Госдуме прокомментировали ситуацию с изменением курса рубля.

Взято отсюда.