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Экс-фигурист Маринин о деле Валиевой: своего рода показательная порка

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Экс-фигурист Маринин о деле Валиевой: своего рода показательная порка

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин назвал доводы защиты в допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой, дисквалифицированной на четыре года, смешными и несерьезными. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Интуитивно этот кейс хорошо закончиться не мог в силу определенных обстоятельств. Своего рода показательная порка. Так получилось, что она стала козлом отпущения своего рода. Я уверен, что в ее жизни будет все хорошо. Просто жизненный этап, связанный с фигурным катанием, не сложился, мягко говоря», — заявил Маринин.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы. На олимпийских играх в Пекине Валиева в составе сборной России завоевала золото, а после дисквалификации она также была лишена этой медали, а российской команде присудили бронзу.

Ранее семикратная чемпионка Игр Ромашина обратилась к Валиевой.

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