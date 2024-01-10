Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов рассказал, зачем сине-бело-голубые подписали контракт с полузащитником Ильзатом Ахметовым. Его слова передает «Матч ТВ».

«Этот трансфер нужен «Зениту», чтобы расширить обойму футболистов, способных бороться за высокие места. Он в «Краснодаре» доказал, что готов к этому. Для него это вызов. Все‑таки «Зенит» — клуб, который пять последних сезонов становился чемпионом РПЛ. Любой игрок мечтает перейти в такую команду.

Команды РПЛ, играя против «Зенита», закрываются и показывают оборонительный футбол. Ахметов — футболист, который в одиночку способен обыграть соперника, тем самым создав преимущество для команды», — заявил Радимов.

9 января Ахметов перешел из «Краснодара» в «Зенит». Контракт с 26-летним хавбеком рассчитан до конца сезона‑2025/26 с опцией продления еще на один год.

Ахметов дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2014 году в составе казанского «Рубина». Он выступал за клуб на протяжении четырех лет. Затем полузащитник четыре года играл за ЦСКА. В 2018 году он вместе с клубом выиграл Суперкубок России. В 2022 году Ахметов стал игроком «Краснодара».

В текущем сезоне полузащитник провел за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи. Всего в составе «быков» Ахметов провел 61 матч, в которых отличился семь раз и записал на свой счет восемь голевых передач.

Ранее трансферную политику «Зенита» назвали позором.

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