Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун заявил, что законопроект о мобилизации на Украине в случае его принятия приведет к массовому исходу жителей страны. Об этом он рассказал на интервью YouTube-каналу «Да, это так».

По его мнению, люди будут отказываться от гражданства и убегать из страны, а те, кто уже находится за границей, будут переезжать в страны, которые откажут в выдаче.

Он считает, что ограничение права на распоряжение личными средствами, которое предлагается ввести законопроектом, не оставит украинцам альтернативы, кроме как идти грабить магазины, чтобы принести домой еду.

Пискун добавил, что законопроект носит подрывной характер, а если правительство его примет, то последствия лягут бременем на всю страну.

До этого глава министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев хочет мобилизовать уехавших из страны украинцев в возрасте от 25 до 60 лет. В самом ведомстве эти слова поспешили опровергнуть. Якобы немецкие СМИ неправильно трактовали высказывания Умерова. Впрочем, некоторые политики в Европе согласны с тем, что украинские мужчины-беженцы могут помочь своей стране на фронте. По данным газеты Bild, в одной только Германии проживает порядка 190 тысяч украинцев призывного возраста.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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