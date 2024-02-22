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Экс-глава Международной федерации хоккея захотел возвращения России на турниры

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Бывший глава IIHF Фазель выразил надежду на возвращение России на мировую арену

Экс-глава Международной федерации хоккея захотел возвращения России на турниры

Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) швейцарец Рене Фазель захотел возвращения России на мировую арену. Его слова приводит РИА Новости.

Фазель выразил надежду на скорое возвращение российских спортсменов на турниры. «Но я здесь не для того, чтобы обсуждать политику», — добавил экс-глава IIHF.

14 февраля глава профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги Марти Уолш призвал вернуть сборную России на международные турниры. По его словам, спортсмены не виноваты в ситуации на Украине.

13 февраля IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025.

Взято
отсюда

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