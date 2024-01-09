Кнайсль по атакам ВСУ на Белгород: именно Запад предложил Украине эту тактику

Страны Запада предложили Киеву тактику ударов по российским городам, именно поэтому они не осудили многочисленные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду. Так ситуацию с украинскими обстрелами в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену прокомментировала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«”Нужно убить как можно больше русских, русских надо убивать в любой точке мира”, — такими были заявления высшего руководства Киева, и, к сожалению, в такую картину вписывается нападение на ледовый каток в Белгороде в канун Нового года. А ведь именно этот лозунг снова и снова звучал из Вашингтона, Брюсселя и, прежде всего, Киева», — заявила бывший министр, добавив, что, по ее мнению, настоящей целью атак была паника и хаос среди россиян, чего ВСУ достичь не удалось.

Ранее 30 декабря ВСУ нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом. В последующие дни ракетные обстрелы продолжились.

Взято

отсюда

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