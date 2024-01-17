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Экс-глава РФС Колосков заявил, что по массовости футбол выше фигурного катания

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Экс-глава РФС Колосков заявил, что по массовости футбол выше фигурного катания

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков ответил трехкратной олимпийской чемпионке Ирине Родниной, заявившей, что фигуристов в России любят больше, чем футболистов. Его слова передает «Матч ТВ».

«Лично знаю Ирину Константиновну, не надо обращать на это внимания, зачем говорить о глупостях? Надо просто посмотреть, сколько ходят на футбол и на фигурное катание. Матч финала Кубка России посещает по 50 тысяч зрителей. За весь сезон в фигурном катании столько не наберется. По массовости футбол выше.

Фигурное катание стало популярным видом спорта, не хочу притеснять их достоинства. Вид спорта элитный, а футбол остается доступным для всех», — заявил Колосков.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил фигуристов обеих стран от соревнований, российские фигуристы выступают только на внутренних национальных стартах.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее уволенного из «Ромы» Моуринью сравнили с российским тренером.

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